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3 часа назад

Как понять, что вы заболели гриппом, без замера температуры

Ferra.ruиещё 1

Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков объяснил, какой необычный и достаточно редкий симптом гриппа свидетельствует о болезни.

Как понять, что вы заболели гриппом, без замера температуры
Фото: Ferra.ruFerra.ru

О том, что человек заболел гриппом можно понять даже без замера температуры тела. Это боль в животе, в связке с общим недомоганием, слабостью.

Также Крючков отметил, что распознать грипп можно и по стандартным ранним симптомам — повышению температуры, боли в мышцах, ознобу. Другие симптомы проявляются уже после стандартных.

«Это могут быть проявления в желудочно-кишечном тракте. Без высокой температуры с какими-то другими проявлениями, например, общей слабостью и резким недомоганием. Болит и крутит живот», — объяснил врач.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Новости,Николай Крючков,
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