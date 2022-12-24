Четыре степени обморожения: как правильно согреться

Если человек получил обморожение, ему важно как можно скорее попасть в тепло. После этого необходимо принять ряд мер, которые помогут избежать негативных последствий, — например, снять мокрую одежду. Об этом «Вечерней Москве» рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

первая — покраснение;

вторая — появление волдырей;

третья — волдыри с кровоподтеком;

четвертая — полное обморожение вплоть до некроза, когда фактически кровоток останавливается и организм не кровоснабжает орган. Как отметил эксперт, всего существует четыре степени обморожения:

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— Последняя степень обморожения — крайне тяжелое состояние. Оно обычно заканчивается ампутацией, — пояснил Кондрахин.

По словам врача, из-за обморожения можно потерять любой выступающий орган (например, уши или нос) из-за ухудшенного кровоснабжения.

При этом обморозиться можно даже в плюс 10 градусов, если будет дождь и высокая влажность, предупредил собеседник «ВМ».

Чтобы избежать негативных последствий обморожения, нужно следовать ряду рекомендаций:

постарайтесь уйти из места с пониженной температурой;не стойте на месте — двигайтесь (прыгайте, приседайте и так далее), при работе мышц вырабатывается тепло.

— Многие советуют растирать руки снегом, чтобы ускорить кровоток. Но это абсолютно неправильно! Кристаллики льда будут нарушать кожный покров, фактически травмируя его, никакого тепла не будет, — подчеркивает Кондрахин.

После возвращения домой нужно сразу же снять всю мокрую и влажную одежду. Затем руки нужно подставить под струю воды, однако делать это необходимо правильно.

— Руки нужно положить в раковину и потихоньку переключать воду с холодной на горячую с того момента, как руки начнут ощущать теплоту и определять разницу температур. Если мы включим горячую воду сразу, есть вероятность получения термического ожога. Руки замерзли, фактически ощущения тепла не будет, потому что рецепторы вовремя не среагируют, — объяснил собеседник «ВМ».

Если человек замерз полностью, ему нужно принять ванну. Принцип тот же самый: вначале надо установить комфортную температуру и постепенно повышать до температуры, которая сможет согреть.

Можно выполнить и некоторые другие действия.