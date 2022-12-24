Иммунолог назвал необычный симптом гриппа

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков назвал необычный симптом гриппа — боли в животе без высокой температуры. Об этом он рассказал URA.RU.

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«Это могут быть проявления в желудочно-кишечном тракте», — пояснил Крючков. По его словам, этому может сопутствовать общая слабость и резкое недомогание.

При этом такие симптомы являются редкими, поэтому распознать болезнь проще по стандартным проявлениям, которые могут появиться очень рано. В частности, это повышение температуры, боли в мышцах и озноб.