Кардиолог назвал главные ошибки в лечении детей от гриппа

Основные ошибки, которые допускают родители при самолечении детей, назвал кардиолог Денис Прокофьев в беседе с «Известиям».

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Эксперт пояснил, что большую опасность несут жаропонижающие препараты, которые при неправильном использовании могут спровоцировать астму и вызвать поражение ЖКТ.

Также Прокофьев предупредил родителей, что антибиотики могут стать причиной развития грибка и кандидоза пищевода и ротовой полости.