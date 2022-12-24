Кардиолог назвал главные ошибки в лечении детей от гриппа

Основные ошибки, которые допускают родители при самолечении детей, назвал кардиолог Денис Прокофьев в беседе с «Известиям».
Эксперт пояснил, что большую опасность несут жаропонижающие препараты, которые при неправильном использовании могут спровоцировать астму и вызвать поражение ЖКТ.
Также Прокофьев предупредил родителей, что антибиотики могут стать причиной развития грибка и кандидоза пищевода и ротовой полости.
Кроме этого, эксперт рассказал об опасности растирания детской кожи водкой, так как этот способ при «белой» лихорадке может вызвать судороги и отек мозга.