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2 часа назад

Кардиолог назвал главные ошибки в лечении детей от гриппа

runews24.ruиещё 1

Основные ошибки, которые допускают родители при самолечении детей, назвал кардиолог Денис Прокофьев в беседе с «Известиям».

Кардиолог назвал главные ошибки в лечении детей от гриппа
Фото: runews24.rurunews24.ru

Эксперт пояснил, что большую опасность несут жаропонижающие препараты, которые при неправильном использовании могут спровоцировать астму и вызвать поражение ЖКТ.

Также Прокофьев предупредил родителей, что антибиотики могут стать причиной развития грибка и кандидоза пищевода и ротовой полости.

Кроме этого, эксперт рассказал об опасности растирания детской кожи водкой, так как этот способ при «белой» лихорадке может вызвать судороги и отек мозга.

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