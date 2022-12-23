Британец самостоятельно удалил себе 11 зубов, так как не смог попасть к стоматологу, пишет Daily Star. По словам мужчины, боль была настолько невыносимой, что он уже не мог ее терпеть.
Как рассказал Джордж Глинос, он решился на такой шаг, потому что не смог записаться к зубному врачу из-за большой очереди. По словам мужчины, он звонил в больницу каждый месяц, но ему ничем не могли помочь. Британец добавил, что не может себе позволить обратиться в частную клинику, поэтому надеялся на эффективность бесплатной медицины.
«Я продолжал принимать обезболивающее, в конце концов мои зубы стали настолько плохими, что начали расшатываться», — рассказал Джордж.
После удаления 11 зубов британец жалуется, что ему трудно есть и пережевывать пищу, поэтому его общее состояние только ухудшается. Кроме того, Глинос теперь переживает по поводу внешнего вида.
«Как у вам может быть достойная жизнь, если у вас нет зубов? Ваша улыбка — это то, как вы приветствуете людей», — пожаловался британец.
Ранее археологи установили по зубному камню, что ели древние люди в эпоху неолита.