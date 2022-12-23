Британец самостоятельно удалил себе 11 зубов, так как не смог попасть к стоматологу, пишет Daily Star. По словам мужчины, боль была настолько невыносимой, что он уже не мог ее терпеть.

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Как рассказал Джордж Глинос, он решился на такой шаг, потому что не смог записаться к зубному врачу из-за большой очереди. По словам мужчины, он звонил в больницу каждый месяц, но ему ничем не могли помочь. Британец добавил, что не может себе позволить обратиться в частную клинику, поэтому надеялся на эффективность бесплатной медицины.

«Я продолжал принимать обезболивающее, в конце концов мои зубы стали настолько плохими, что начали расшатываться», — рассказал Джордж.

После удаления 11 зубов британец жалуется, что ему трудно есть и пережевывать пищу, поэтому его общее состояние только ухудшается. Кроме того, Глинос теперь переживает по поводу внешнего вида.

«Как у вам может быть достойная жизнь, если у вас нет зубов? Ваша улыбка — это то, как вы приветствуете людей», — пожаловался британец.