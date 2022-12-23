Россиянам предоставят персональных медицинских помощников

Врачам начнут поступать сведения о состоянии здоровья пациентов через специальные устройства. Об этом сказано в постановлении Правительства от 9 декабря 2022 года.

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«Новшество позволит медикам удаленно отслеживаться состояние здоровья людей с хроническими заболеваниями. На первом этапе – гипертонией и сахарным диабетом», – говорится в сообщении.

Фитнес-браслеты будут передавать данные о здоровье пациента в медицинские информационные центры. К таким технологиям также относят «умные часы» и глюкометры. Пациенты смогут пересылать информацию и через установленное на телефон мобильное приложение, передает «Парламентская газета».