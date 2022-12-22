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46 минут назад

Медики раскрыли причины, почему человек постоянно мерзнет

Волгоградская правда

Ощущать зябкость зимой – это нормально. Однако если чувство холода не отпускает даже в теплом помещении, то стоит прислушаться к своему организму.

Медики раскрыли причины, почему человек постоянно мерзнет
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

По словам терапевта Меги Ман, причиной того, что человек постоянно мерзнет, может стать низкая масса тела или недостаток мышечной массы. Дело в том, что мышцы помогают нашему организму поддерживать температуру тела, образуя тепло. Поэтому нехватка мышечного тонуса может вызывать ощущение холода, сообщает издание Danas.

Также постоянное чувство холода может вызывать гипотиреоз, который возникает при неправильной работе щитовидной железы. Она перестает вырабатывать достаточное количество определенного гормона, поэтому замедляется метаболизм. Это, в свою очередь, мешает организму генерировать адекватную температуру.

Анемия, вызванная недостатком железа, и плохое кровообращение также заставляют человека постоянно мерзнуть. Из-за нехватки железа кислород плохо циркулирует по организму, что приводит к плохой выработке тепла. Когда нарушено кровообращение, то кровь плохо поступает в конечности, поэтому они постоянно остаются холодными.

Диабет, обезвоживание, недостаток витамина B12 и недосып тоже могут быть возможными причинами того, что человек постоянно мерзнет. Как отметили специалисты, чем меньше воды поступает в организм, тем чувствительнее тело к перепадам температур. А недостаток сна расстраивает нервную систему, что тоже отражается на терморегуляции.

Материал носит информационный характер и не заменяет консультации врача.

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