Врач объяснила, как мороженое может повысить иммунитет даже зимой

Мороженое любят и взрослые, и дети, хотя вокруг этого лакомства крутится немало споров и мифов. А ведь оказывается, что оно полезно для иммунитета. Об этом рассказала врач-педиатр Наталья Нежданова. По словам эксперта, в мороженом содержится масса полезных витаминов и аминокислот. Правда, это не делает его панацеей от всех болезней. Да и питаться одним мороженым тоже не стоит.

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«Продукт содержит более 20 незаменимых аминокислот, витамины А, Е, С, В1, В2, бета-каротин, РР, жирные кислоты, важные минералы — кальций, натрий, фосфор, калий, магний. Бесспорно, такой состав благотворно влияет на работу нервной системы, улучшает обменные процессы, повышает иммунитет», — перечислила Нежданова.

Но, несмотря на массу полезных веществ в составе, мороженое может быть опасно, если у вас ожирение, гипертония, хронический гастрит или язва, сахарный диабет или атеросклероз. Это не говорит о том, что мороженое есть вовсе нельзя. Просто надо соблюдать умеренность.