Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+6° в 
USD 72.13EUR 76.64
Войти в почту
1 час назад

Врач объяснила, как мороженое может повысить иммунитет даже зимой

Секрет Фирмы

Мороженое любят и взрослые, и дети, хотя вокруг этого лакомства крутится немало споров и мифов. А ведь оказывается, что оно полезно для иммунитета. Об этом рассказала врач-педиатр Наталья Нежданова. По словам эксперта, в мороженом содержится масса полезных витаминов и аминокислот. Правда, это не делает его панацеей от всех болезней. Да и питаться одним мороженым тоже не стоит.

Врач объяснила, как мороженое может повысить иммунитет даже зимой
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

«Продукт содержит более 20 незаменимых аминокислот, витамины А, Е, С, В1, В2, бета-каротин, РР, жирные кислоты, важные минералы — кальций, натрий, фосфор, калий, магний. Бесспорно, такой состав благотворно влияет на работу нервной системы, улучшает обменные процессы, повышает иммунитет», — перечислила Нежданова.

Но, несмотря на массу полезных веществ в составе, мороженое может быть опасно, если у вас ожирение, гипертония, хронический гастрит или язва, сахарный диабет или атеросклероз. Это не говорит о том, что мороженое есть вовсе нельзя. Просто надо соблюдать умеренность.

Ранее «Секрет» писал, что чабрец, или тимьян, — отличное средство, которое можно добавлять почти во все блюда. По словам врача-гастроэнтеролога Инны Заикиной, эта трава укрепляет иммунитет, сосуды, возбуждает аппетит, а ещё благотворно влияет на мужскую потенцию.

Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители