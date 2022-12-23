Стоматолог назвал реальные причины для удаления зуба мудрости

«Хирургическое лечение показано, если зубы растут с искажением, кривизной, не в той плоскости или подталкивают седьмые, тем самым видоизменяя прикус. Иногда зубы мудрости не прорезываются, оставаясь в кости, и пациент даже не подозревает об их наличии. Прояснить ситуацию может только панорамный снимок челюсти», — рассказал он.