Врач заявила, что дети стали чаще болеть диабетом второго типа

Главный внештатный детский специалист-эндокринолог Минздрава РФ, научный руководитель Института детской эндокринологии ЭНЦ НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ Валентина Петеркова заявила. что дети стали чаще болеть диабетом второго типа. Основная причина — ожирение. подробностями эксперт поделилась на пресс-конференции, посвященной презентации всероссийского исследования ВЦИОМ "Ожирение: особенность или болезнь?", передает РИА Новости.

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Медик отметила, что практически в каждом учебнике написано, что второго типа у детей не бывает, однако сейчас случаи участились.

По словам Петерковой, если верить исследованиям, то около шести процентов детей в возрасте семи лет имеют ожирение, а 21 процент или каждый пятый ребенок имеет избыточную массу тела.

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