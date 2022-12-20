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49 минут назад

Эндокринолог Петеркова заявила, что дети стали чаще болеть диабетом второго типа

Мария Иглина

Главный внештатный детский специалист-эндокринолог Минздрава РФ, научный руководитель Института детской эндокринологии ЭНЦ НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ Валентина Петеркова заявила. что дети стали чаще болеть диабетом второго типа. Основная причина — ожирение. подробностями эксперт поделилась на пресс-конференции, посвященной презентации всероссийского исследования ВЦИОМ "Ожирение: особенность или болезнь?", передает РИА Новости.

Врач заявила, что дети стали чаще болеть диабетом второго типа
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Медик отметила, что практически в каждом учебнике написано, что второго типа у детей не бывает, однако сейчас случаи участились.

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По словам Петерковой, если верить исследованиям, то около шести процентов детей в возрасте семи лет имеют ожирение, а 21 процент или каждый пятый ребенок имеет избыточную массу тела.

Ранее были названы опасные симптомы ухудшения работы щитовидной железы.

Новости,Минздрав РФ,ВЦИОМ,
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