Почти каждый пятый россиянин уже посещал врача онлайн

Аналитики медиахолдинга Rambler&Co совместно с медицинским онлайн-сервисом «СберЗдоровье» провели исследование и выяснили отношение россиян к телемедицине. В опросе приняли участие более 280 тысяч жителей России в возрасте от 18 до 65 лет.

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Почти половина респондентов (46%) знают, что такое телемедицина – 32% считают, что это онлайн-консультации с врачами, еще 14% ответили, что это приём у доктора по телефону. Остальные заявили, что имеют очень примерное представление о том, что это такое.

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Почти каждый пятый россиянин (19%) уже пользовался возможностями телемедицины и был на онлайн-приеме. При этом, например, по данным опроса холдинга «Ромир», проведенного в середине 2021 года, только 10% посещали онлайн-консультации. Такая же доля пользующихся телемедициной была выявлена и в конце 2021 года в рамках исследования консалтинговой компании BCG.

Основным преимуществом онлайн-консультаций россияне считают отсутствие очередей и скоплений людей (39%). Еще 37% отмечают экономию времени, а 20% нравится возможность самостоятельно выбирать специалистов по оценкам и отзывам. Те, кто еще не пользовался телемедициной, объяснили это преимущественно тем, что им важен личный контакт (37%). Еще 28% доверяют только врачам, которых уже знают.

Самые востребованные врачи для онлайн-консультаций, по мнению опрошенных, – это терапевт (28%) и психолог (19%). Также в пятерку вошли кардиолог, эндокринолог, невролог, которые набрали по 9%.

Выбор врачей подтверждает и то, с каким симптомами россияне записались бы к доктору дистанционно. 28% выбрали темы, связанные с ментальным здоровьем, 26% – с лёгким недомоганием (как при ОРВИ).

Дмитрий Василенко, руководитель отдела обучения врачей телемедицины «СберЗдоровья»: