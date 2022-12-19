Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+2° в 
USD 66.35EUR 70.62
Войти в почту
3 часа назад

Исследование Rambler&Co: почти каждый пятый россиянин уже посещал врача онлайн

Мария Каткова

Аналитики медиахолдинга Rambler&Co совместно с медицинским онлайн-сервисом «СберЗдоровье» провели исследование и выяснили отношение россиян к телемедицине. В опросе приняли участие более 280 тысяч жителей России в возрасте от 18 до 65 лет.

Почти каждый пятый россиянин уже посещал врача онлайн
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Почти половина респондентов (46%) знают, что такое телемедицина – 32% считают, что это онлайн-консультации с врачами, еще 14% ответили, что это приём у доктора по телефону. Остальные заявили, что имеют очень примерное представление о том, что это такое.

Видео дня

Почти каждый пятый россиянин (19%) уже пользовался возможностями телемедицины и был на онлайн-приеме. При этом, например, по данным опроса холдинга «Ромир», проведенного в середине 2021 года, только 10% посещали онлайн-консультации. Такая же доля пользующихся телемедициной была выявлена и в конце 2021 года в рамках исследования консалтинговой компании BCG.

Основным преимуществом онлайн-консультаций россияне считают отсутствие очередей и скоплений людей (39%). Еще 37% отмечают экономию времени, а 20% нравится возможность самостоятельно выбирать специалистов по оценкам и отзывам. Те, кто еще не пользовался телемедициной, объяснили это преимущественно тем, что им важен личный контакт (37%). Еще 28% доверяют только врачам, которых уже знают.

Самые востребованные врачи для онлайн-консультаций, по мнению опрошенных, – это терапевт (28%) и психолог (19%). Также в пятерку вошли кардиолог, эндокринолог, невролог, которые набрали по 9%.

Выбор врачей подтверждает и то, с каким симптомами россияне записались бы к доктору дистанционно. 28% выбрали темы, связанные с ментальным здоровьем, 26% – с лёгким недомоганием (как при ОРВИ).

Дмитрий Василенко, руководитель отдела обучения врачей телемедицины «СберЗдоровья»:

«Мы видим, что популярность и востребованность телемедицины растет – за год спрос на онлайн-консультации у нас платформе увеличился на 36%. Культура выбора врача в России стремительно меняется – COVID-19, удаленные форматы работы и прочие факторы позволили людям освоить формат онлайн-приемов и оценить их преимущества. Мы ожидаем, что проникновение технологии и понимание ее возможностей будет расти с каждым годом».

Новости,Дмитрий Василенко,Рамблер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители