Врач предупредила об угрозе глухоты для миллиардов людей

К 2050 году около 2,5 миллиарда людей частично или полностью потеряют слух из-за прослушивания громкой музыки в наушниках или в закрытом помещении, предупредила эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова. Врач рассказала о риске глухоты из-за популярного гаджета в своем Telegram -канале со ссылкой на более ранние исследования.

Для того чтобы не попасть в число тех, кто рискует оглохнуть, нужно придерживаться правила 60/ 60. То есть слушать музыку не более 60 минут в день и на громкости не больше 60 процентов от максимальной. Однако этот подход вызывает вопросы, отметила Павлова, так как на разных устройствах уровень громкости может быть разным. И тем не менее, она советует придерживаться правила.