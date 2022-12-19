Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+2° в 
USD 66.35EUR 70.62
Войти в почту
3 часа назад

Врач предупредила об угрозе глухоты для миллиардов людей

Lenta.ru

К 2050 году около 2,5 миллиарда людей частично или полностью потеряют слух из-за прослушивания громкой музыки в наушниках или в закрытом помещении, предупредила эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова. Врач рассказала о риске глухоты из-за популярного гаджета в своем Telegram-канале со ссылкой на более ранние исследования.

Врач предупредила об угрозе глухоты для миллиардов людей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Павлова сообщила, что ученые Всемирной организации здравоохранения установили: среди тех, кто частично лишится слуха, 700 миллионам людей потребуется слуховая реабилитация.

Для того чтобы не попасть в число тех, кто рискует оглохнуть, нужно придерживаться правила 60/ 60. То есть слушать музыку не более 60 минут в день и на громкости не больше 60 процентов от максимальной. Однако этот подход вызывает вопросы, отметила Павлова, так как на разных устройствах уровень громкости может быть разным. И тем не менее, она советует придерживаться правила.

Потерю слуха могут вызывать и другие факторы: инфекции, наследственная предрасположенность, травмы уха или головы, ототоксичные лекарства, пояснила Павлова. Большинство из этих явлений можно предотвратить вакцинацией, изучением побочных действий лекарств и проведенным в тишине временем.

«Если вы или ваши близкие слишком громко смотрите телевизор, переспрашиваете собеседника, плохо распознаете речь по телефону, стоит обратиться в специализированный медицинский центр и провести диагностику — аудиометрию. Чтобы сразу заняться профессиональным лечением», — подвела итог врач.

Новости,ВОЗ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители