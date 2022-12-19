Что делать, если температура долго не спадает

«Обтирание тела водой, а не спиртосодержащими жидкостями, физические методы охлаждения, по-прежнему, весьма эффективны. Если есть жаропонижающие средства парацетамол или ибупрофен, то можно использовать их или комбинацию этих средств в возрастных дозировках», – рассказала Ольга Мамаева.