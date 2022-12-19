Что делать, если температура долго не спадает

Врач-терапевт Ольга Мамаева рассказала «ФедералПресс» о том, что следует делать при повышенной температуре организма.
«Обтирание тела водой, а не спиртосодержащими жидкостями, физические методы охлаждения, по-прежнему, весьма эффективны. Если есть жаропонижающие средства парацетамол или ибупрофен, то можно использовать их или комбинацию этих средств в возрастных дозировках», – рассказала Ольга Мамаева.
Эксперт отметила важность питьевого режима: для понижения температуры тела необходимо обильное питье.
Если после перечисленных методов температура организма все еще сохраняется на высоком уровне, то в таком случае следует обращаться за квалифицированной медицинской помощью.