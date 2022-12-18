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2 часа назад

Офисным работникам назвали способы сохранить здоровье

Мослента

Способы сохранить здоровье для работающих в офисе людей назвала заведующая отделением восстановительного лечения Видновской больницы, физиотерапевт Светлана Малиновская. Ее процитировало Министерство здравоохранения Московской области.

Офисным работникам назвали способы сохранить здоровье
Фото: МослентаМослента

«Трудно сохранить здоровье, пребывая в офисе по восемь часов в день, особенно в сезон гриппа и простуды. Иммунитет нуждается в поддержке, и ему можно помочь», — заявила Малиновская.

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Результатом многочасовой сидячей работы является нарушение кровоснабжения. Кровь в организме застаивается, это провоцирует головные боли, гипертонию, повышенную утомляемость, раздражительность и нарушения сна. В совокупности все эти симптомы приводят к развитию синдрома хронической усталости и снижению трудоспособности, рассказала специалист. Но избежать этого довольно просто, добавила она.

Малиновская посоветовала каждые полтора-два часа делать перерывы в работе, выпивать стакан теплой воды и приступать к физической зарядке.

«Начать ее нужно с гимнастики для глаз: двигать глазными яблоками влево-вправо, вверх-вниз, наискосок, круговыми движениями, затем быстрое моргание в течение минуты, зажмуриться, открыть глаза. Все это нужно делать с глубоким ровным дыханием», — объяснила она.

Физиотерапевт также порекомендовала разгружать позвоночник. Чтобы снять напряжение с шейно-воротниковой зоны, по ее словам, нужно сделать несколько наклонов головой вперед-назад, влево-вправо. Расслабить грудную зону можно неоднократным подъемом и опусканием рук с глубоким дыханием.

«И наконец, поясничный отдел. Для него нужно сделать несколько наклонов и разгибаний. Пока делаете гимнастику, важно проветрить помещение — это зарядит вас бодростью», — рассказала врач.

Чтобы укрепить здоровье, работникам офисов стоит избегать перекусов фаст-фудом или полуфабрикатами. Куда полезнее в течение дня употреблять овощи и фрукты, а также богатые клетчаткой продукты.

«Отдавайте предпочтение медленным, а не быстрым углеводам», — призвала Малиновская.

Ранее советы офисным работникам по сохранению здоровья дал главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. В частности, он порекомендовал тщательно мыть руки после посещения общественных мест, транспорта.

Новости,Светлана Малиновская,Андрей Тяжельников,
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