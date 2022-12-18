Эксперт спрогнозировал падение заболеваемости гриппом

Научный руководитель ФГБНУ «Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова» Виталий Зверев считает, что заболеваемость гриппом и ОРВИ спадет после новогодних праздников, сообщает ТАСС.

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«Сейчас — пик. <…> После Нового года он пойдет на спад. После детских каникул и праздников. <…> Во всяком случае, так обычно бывает», — считает Зверев.

Он добавил, что в новогодние праздники, несмотря на традицию, россиянам не стоит собираться большими компаниями и проводить большое количество времени на массовых мероприятиях.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов рассказал, что рвота и головокружение могут быть признаками осложнений при ОРВИ.