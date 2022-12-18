Врач рассказал о неожиданной пользе от уборки снега

Зима только началась, а снег уже успел многих достать. А жителям частного сектора или владельцам гаражей тяжко вдвойне — постоянно приходится убирать новые завалы. Однако у такого зимнего фитнеса есть польза: расчищая снежные барханы, человек задействует много мышц и активно тратит калории. Впрочем, извлечь пользу получится, только если верно определить объём нагрузки.

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«При такой нагрузке задействуются все группы мышц, сердечно-сосудистая, дыхательная и иммунная системы и опорно-двигательный аппарат. Движения во время уборки снега можно сравнить с работой хоккеиста: он работает ногами, спиной, ягодичными мышцами, мышцами ног. В руках хоккеист держит клюшку, а человек, убирающий улицу, — лопату. Можно сравнить не только с хоккеем, но и с лыжными гонками на длинные дистанции», — заявил спортивный врач и специалист по физической подготовке Ринат Акбаров.

Во время уборки снега человек качает мышцы ног и стопы, да и в целом получает кардионагрузку. Но Акбаров уверяет, что на этом не всё: есть и умственный труд — можно регулировать нагрузку или перехватывать лопату. Да и в целом уборка снега — «шикарное средство переключения после стрессовой информации, глубокой мыслительной, интеллектуальной и эмоциональной работы», заявил тренер.

По его подсчётам, если за раз брать на лопату 2 кг снега и поднимать его на полметра, то час такой уборки обеспечит минус 900 килокалорий. Но при отсутствии физической подготовки или проблем со здоровьем упахиваться не стоит.