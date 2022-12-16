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1 час назад

Врач Романенко раскрыла опасность лечения гриппа алкоголем

Мария Иглина

Врач Татьяна Романенко рекомендует отказаться от употребления алкоголя во время гриппа, поскольку это может привести к серьезным последствиям. Подробностями эксперт поделилась в беседе с "ФедералПресс".

Врач раскрыла опасность лечения гриппа алкоголем
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Медик объяснила, что любая инфекция это нагрузка на выделительные органы человека, а алкоголь лишь повышает эту нагрузку.

Стало известно, почему люди умирают от гриппа

Жаропонижающие препараты, отметила Романенко, также нагружают состояние печени, а сосудосуживающие капли в совокупности с алкоголем могут заметно ухудшить состояние человека:

"Алкоголь может приводить к повышению давления, к учащению сердцебиения. Мы можем ухудшить действие препаратов, если будем при заболевании пить алкоголь".

Чтобы пропотеть, достаточно пить морсы, например, клюквенные, малиновые, брусничные.

Ранее инфекционист раскрыл первые действия при признаках гриппа.

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