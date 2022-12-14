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1 час назад

Нефролог назвала самый яркий симптом камней в почках

Lenta.ruиещё 2

Главным признаком камней в почках нефролог Ирина Безгина назвала сильнейшую боль в районе поясницы. На самый яркий симптом этого заболевания она указала в беседе с News.ru.

Нефролог назвала самый яркий симптом камней в почках
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

По словам Безгиной, если камни сдвинулись с места, они дадут о себе знать очень сильной болью. «Главным признаком того, что камни в почках зашевелились или не менее серьезно попросились наружу — сильнейшая боль, такая, что на стену полезете. Вас может тошнить, у вас может кружиться голова, вы можете потерять сознание от боли, может напасть озноб до 40 градусов», — перечислила она.

Почечную колику нефролог считает одним из самых мучительных состояний человека. «Люди реально могут орать от боли. Не возьмусь что-то советовать по препаратам и обезболивающим. Лучше сразу вызвать скорую», — порекомендовала она, добавив, что такие вызовы почти всегда заканчиваются госпитализацией и УЗИ.

Можно ли застудить почки на самом деле<br/>

Собеседница отметила, что часто человек, не проходящий регулярно УЗИ, может и не знать о наличии у него камней или песка в почках. По ее словам, ультразвуковое исследование почек необходимо делать раз в год, как и всей брюшной полости, а если проблемы с парным органом уже есть, то лучше проходить УЗИ каждые три месяца.

Ранее врач-нефролог, кандидат медицинских наук Екатерина Иванова назвала три продукта, которыми не стоит злоупотреблять при заболеваниях почек. По ее словам, для людей с хроническими нарушениями в работе этого органа могут быть опасны фрукты, богатые калием.

Новости,Екатерина Иванова,
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