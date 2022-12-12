Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+3° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
2 часа назад

Названы опасные для здоровья последствия прогулок в холода без шапки

Lenta.ru

Прогулки в холода без шапки и с мокрой головой могут закончиться отитом, менингитом и другими проблемами со здоровьем, предупредила врач-терапевт Надежда Чернышова. Некоторые опасные последствия нежелания носить головной убор зимой она назвала в беседе с изданием «РБК Life».

Названы опасные последствия прогулок в холода без шапки
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Чернышовой, помимо риска заболеть отитом и менингитом, выходящие на мороз с недосушенными волосами и без шапки люди могут столкнуться еще и с алопецией. Она объяснила, что на холоде кожа головы быстро отдает тепло, из-за чего сосуды сужаются. В этот момент питание волос сильно ухудшается, поэтому резкая смена температуры может привести к выпадению волос.

Также долгое нахождение на улице без шапки может спровоцировать развитие неврита лицевого или тройничного нерва. Терапевт предостерегла, что этот тяжелый болевой синдром долго лечится и в случае осложнений заканчивается параличом половины лица, что потребует уже медицинской помощи в условиях стационара.

Еще одним неприятным последствием беспечности может стать снижение иммунитета вследствие быстрого переохлаждения, заявила Чернышова. «За этим могут последовать простудные заболевания и обострения хронических гайморитов, насморков, тонзиллитов и отитов, если есть к этому предрасположенность», — подытожила врач.

Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители