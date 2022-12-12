Названы опасные последствия прогулок в холода без шапки

Прогулки в холода без шапки и с мокрой головой могут закончиться отитом, менингитом и другими проблемами со здоровьем, предупредила врач-терапевт Надежда Чернышова. Некоторые опасные последствия нежелания носить головной убор зимой она назвала в беседе с изданием «РБК Life».

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По словам Чернышовой, помимо риска заболеть отитом и менингитом, выходящие на мороз с недосушенными волосами и без шапки люди могут столкнуться еще и с алопецией. Она объяснила, что на холоде кожа головы быстро отдает тепло, из-за чего сосуды сужаются. В этот момент питание волос сильно ухудшается, поэтому резкая смена температуры может привести к выпадению волос.

Также долгое нахождение на улице без шапки может спровоцировать развитие неврита лицевого или тройничного нерва. Терапевт предостерегла, что этот тяжелый болевой синдром долго лечится и в случае осложнений заканчивается параличом половины лица, что потребует уже медицинской помощи в условиях стационара.