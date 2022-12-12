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3 часа назад

Учёные назвали провоцирующие ревматоидный артрит факторы

Сибмеда

Учёные оценили риски, связанные с воздействием загрязнителей воздуха на рабочем месте. Оказалось, что контакт с рядом химических веществ существенно повышает вероятность возникновения ревматоидного артрита. Особенно этот фактор влиял на риски развития заболевания с положительными антителами к циклическому цитруллинсодержащему пептиду.

Учёные назвали провоцирующие ревматоидный артрит факторы
Фото: СибмедаСибмеда

К такому заключению пришли учёные Каролинского института в Стокгольме. Они выявили, что контакт с рядом химических веществ повышал риск развития ревматоидного артрита на 21%. Риск развития ревматоидного артрита с антителами к циклическому цитруллинсодержащему пептиду (АЦЦП) оказался выше, чем без АЦЦП – передаёт Медвестник.

В перечень наиболее угрожающих факторов попали фунгициды, инсектициды, асбест и кварцевая пыль. Они увеличивали вероятность развития болезни до двух раз. Риск увеличивался при воздействии сразу нескольких ядовитых агентов и зависел от продолжительности воздействия. У курящих людей под воздействием загрязнителей воздуха вероятность ревматоидного артрита с АЦЦП увеличивалась в 18 раз.

Исследователи работали с данными 4033 пациентов с ревматоидным артритом и 6485 человек без данной патологии. Оценивались риски воздействия 32 типов токсичных вдыхаемых веществ – различные виды пыли, разные химикаты, выхлопные газы двигателей, угарный газ и т.д.

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