Озвучены последствия электронных сигарет для здоровья десен

В ходе проекта PATH, который направлен на исследование последствий приема табачной продукции у населения США, ученые изучили данные около 30 тысяч испытуемых в период с 2013 по 2019 год. Добровольцам провели полную диагностику состояния здоровья, также их попросили пройти опрос, который включал вопросы об их вредных привычках.

Анализ показал, что сигареты, кальян, сигары и другая традиционная табачная продукция увеличивает риск выпадения зубов на 35 процентов. Кроме того, вероятность развития болезней десен и предраковых состояний ротовой полости повысилась почти в два раза. Вместе с тем употребление электронных сигарет привело к практически 30-процентному росту риска появления внезапных кровотечений в деснах при чистке зубов или при использовании зубной нити. Такие показатели были верны как для женщин, так и для мужчин, а также вне зависимости от возраста потребителей.