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1 час назад

Озвучены последствия электронных сигарет для здоровья десен

Lenta.ruиещё 2

Команда специалистов из Национального института стоматологических и черепно-лицевых исследований в Бетесде (США) озвучила последствия электронных сигарет для здоровья десен. Результаты работы опубликованы в журнале JAMA Network Open.

Озвучены последствия электронных сигарет для здоровья десен
Фото: Лента.руЛента.ру

В ходе проекта PATH, который направлен на исследование последствий приема табачной продукции у населения США, ученые изучили данные около 30 тысяч испытуемых в период с 2013 по 2019 год. Добровольцам провели полную диагностику состояния здоровья, также их попросили пройти опрос, который включал вопросы об их вредных привычках.

Анализ показал, что сигареты, кальян, сигары и другая традиционная табачная продукция увеличивает риск выпадения зубов на 35 процентов. Кроме того, вероятность развития болезней десен и предраковых состояний ротовой полости повысилась почти в два раза. Вместе с тем употребление электронных сигарет привело к практически 30-процентному росту риска появления внезапных кровотечений в деснах при чистке зубов или при использовании зубной нити. Такие показатели были верны как для женщин, так и для мужчин, а также вне зависимости от возраста потребителей.

Авторы подчеркивают, что их открытие следует учитывать курильщикам, медикам и властям при планировании направления лечения, профилактики и разработке программ здорового образа жизни.

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