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1 час назад

Врач-фониатр предупредила о неэффективных способах восстановить голос

Lenta.ruиещё 1

Восстанавливать голос нужно не препаратами с ментолом, а ингаляциями, рассказала врач-фониатр Лилия Будейкина. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» она предупредила о неэффективных способах восстановить голос.

Фониатр предупредила о неэффективных способах восстановить голос
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Будейкиной, проблемы с голосом могут возникнуть как из-за острых воспалительных эпизодов, так и из-за хронических проблем. «На фоне острого воспалительного эпизода голосовые связки приобретают воспалительный характер, и на этом фоне происходит нарушение смыкания, и голосовая функция нарушается», — объяснила она механизм исчезновения голоса.

Препараты с ментолом и шалфеем, уточнила она, можно использовать, однако они будут действовать в основном в глотке. «Врачи-фониатры могут использовать ингаляции. Это именно тот способ, когда мы можем донести лекарственное вещество к голосовым складкам», — уточнила она.

Кроме того, продолжила Будейкина, врачи прибегают к эндоларингеальным вливаниям, когда на голосовые складки воздействуют с помощью растворов. «Здесь должно быть точечное попадание в цель. Рассасывание улучшает, смягчает, но все-таки это больше работает в полости рта», — заключила она.

Ранее российский отоларинголог Владимир Зайцев перечислил самые опасные ошибки при лечении боли в горле. По мнению врача, пациентам не следует использовать квас и алкоголь, а также спиртосодержащие средства и настойки.

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