Ежедневное употребление более 4-х граммов чая увеличивает риск развития рака

Как сообщается на китайской платформе WeChat, чрезмерное употребление черного и зеленого чая может нанести вред здоровью.

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Согласно сведениям научных специалистов, некоторые компоненты, которые содержатся в распространенном напитке, повышают риск возникновения желудочно-кишечных расстройств, поражения печени, нервной системы и даже кровотечения.

В ходе исследования эксперты проанализировали данные более 500 тысяч добровольцев в Китае. Учёные наблюдали взаимосвязь между употреблением чая и шестью типами онкологических заболеваний.

Результаты научной работы продемонстрировали, что у испытуемых, которые каждый день потребляли более четырех граммов чая, общий риск развития онкологических заболеваний становился больше на 26 процентов, риск развития рака легких повышался на 62 процента, риск развития рака желудка — на 29 процентов.