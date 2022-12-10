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2 часа назад

Ежедневное употребление более 4-х граммов чая увеличивает риск развития разных типов рака

FBM.ru

Как сообщается на китайской платформе WeChat, чрезмерное употребление черного и зеленого чая может нанести вред здоровью.

Ежедневное употребление более 4-х граммов чая увеличивает риск развития рака
Фото: FBM.ruFBM.ru

Согласно сведениям научных специалистов, некоторые компоненты, которые содержатся в распространенном напитке, повышают риск возникновения желудочно-кишечных расстройств, поражения печени, нервной системы и даже кровотечения.

В ходе исследования эксперты проанализировали данные более 500 тысяч добровольцев в Китае. Учёные наблюдали взаимосвязь между употреблением чая и шестью типами онкологических заболеваний.

Результаты научной работы продемонстрировали, что у испытуемых, которые каждый день потребляли более четырех граммов чая, общий риск развития онкологических заболеваний становился больше на 26 процентов, риск развития рака легких повышался на 62 процента, риск развития рака желудка — на 29 процентов.

Данный материал носит исключительно информационный характер и не заменяет консультацию врача.

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