Свиной грипп — не эксклюзивная для домашней скотины болячка. Люди им тоже могут болеть. Правда, понять, что человек заболел именно свиным гриппом, а не каким-то другим, на практике почти нереально: все штаммы вируса вызывают высокую температуру, боль в мышцах и суставах и прочие симптомы. Но лишь один является «особым» для H1N1. Он бывает не у всех заразившихся, но вы его точно не пропустите.

С наступлением холодов (к слову, в Москве они вообще аномальные) россияне принялись массово болеть. Пока одни мучаются от рядовых ОРВИ, другие страдают от самых разнообразных штаммов и разновидностей гриппа. Да и коронавирус никуда не исчезал (вы ведь его ещё помните?).

Казалось бы, какая разница, чем болеть? И там, и там высокая температура, головная боль, да ещё и интоксикация. Врач-инфекционист «ИНВИТРО-Сибирь» Андрей Поздняков заявил, что специфичных симптомов у так называемого свиного гриппа нет. И выделить тот вирус, что уже добрался до 74 регионов страны, не так просто.

«Единственная особенность свиного гриппа — в среднем у 15% заболевших развивается диарейный синдром. Но это небольшой процент», — утешил врач.

«Секрет» уже предупреждал , что этой зимой россиян атакует не столько коронавирус, сколько грипп. Причём известный с 2009 года свиной грипп в этом сезоне распространяется семимильными шагами. Как рассказала эпидемиолог Елена Бурцева, он особо опасен для людей с хроническими заболеваниями сердца, сосудов, дыхательной системы и прочими неизлечимыми болячками.