Доктор Мясников рассказал о коварности свиного гриппа

Вирус свиного гриппа может бессимптомно находиться в организме и передаваться окружающим, болезнь имеет большую заразность и тяжелые последствия. Об этом сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.
«Около десяти процентов зараженных свиным гриппом могут быть бессимптомными. То есть они могут не знать, что стали переносчиками вируса, и поэтому неумышленно будут заражать других», – сообщил Мясников.
Врач также подчеркнул, что никогда не поздно вакцинироваться, потому что прививка начнет действовать через две недели, а сезон гриппа продлится до середины весны. Поэтому шансы перенести болезнь без серьезных осложнений увеличатся. Мясников также напомнил, что больной человек должен оставаться дома и ни с кем не контактировать, чтобы не заражать остальных.
Кроме того, по словам специалиста, при гриппе не нужно самостоятельно начинать пить антибиотики – они неэффективны, передает Moslenta.ru. При проявлении симптомов ОРВИ рекомендуется сразу обращаться за помощью медиков, особенно это касается людей старше 65, беременных, детей, людей с лишним весом, диабетом и другими серьезными заболеваниями. Ранее «ФедералПресс» писал, что Мясников назвал продукт от слабоумия.