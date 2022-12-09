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38 минут назад

Доктор Мясников рассказал о коварности свиного гриппа

РИА "ФедералПресс"

Вирус свиного гриппа может бессимптомно находиться в организме и передаваться окружающим, болезнь имеет большую заразность и тяжелые последствия. Об этом сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.

Доктор Мясников рассказал о коварности свиного гриппа
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Около десяти процентов зараженных свиным гриппом могут быть бессимптомными. То есть они могут не знать, что стали переносчиками вируса, и поэтому неумышленно будут заражать других», – сообщил Мясников.

Врач также подчеркнул, что никогда не поздно вакцинироваться, потому что прививка начнет действовать через две недели, а сезон гриппа продлится до середины весны. Поэтому шансы перенести болезнь без серьезных осложнений увеличатся. Мясников также напомнил, что больной человек должен оставаться дома и ни с кем не контактировать, чтобы не заражать остальных.

Кроме того, по словам специалиста, при гриппе не нужно самостоятельно начинать пить антибиотики – они неэффективны, передает Moslenta.ru. При проявлении симптомов ОРВИ рекомендуется сразу обращаться за помощью медиков, особенно это касается людей старше 65, беременных, детей, людей с лишним весом, диабетом и другими серьезными заболеваниями. Ранее «ФедералПресс» писал, что Мясников назвал продукт от слабоумия.

Новости,Александр Мясников,
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