EDNA: в стоках раковин общественных туалетов обнаружили более 375 опасных видов грибков

Научные эксперты из университета Рединга в Великобритании исследовали стоки в раковинах и обнаружили примерно 375 родов грибков, об этом информирует издание “Газета.ру”.

Фото: FBM.ru FBM.ru

Образцы, которые были взяты в сливах ватными тампонами, дали возможность выявить большое количество грибков. Научные специалисты решили изучить стоки раковин в двадцати зданиях учебного заведения.

«Для большинства людей это не проблема, но у людей с ослабленным иммунитетом некоторые виды найденных грибков могут вызывать серьезные инфекции», — предупредили исследователи.

Материал для проведения анализа брали как в мужском туалете, так и в женском. Разнообразие грибков оказалось примерно одинаковым.