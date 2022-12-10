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1 час назад

EDNA: в стоках раковин общественных туалетов обнаружили более 375 опасных видов грибков

FBM.ru

Научные эксперты из университета Рединга в Великобритании исследовали стоки в раковинах и обнаружили примерно 375 родов грибков, об этом информирует издание “Газета.ру”.

EDNA: в стоках раковин общественных туалетов обнаружили более 375 опасных видов грибков
Фото: FBM.ruFBM.ru

Образцы, которые были взяты в сливах ватными тампонами, дали возможность выявить большое количество грибков. Научные специалисты решили изучить стоки раковин в двадцати зданиях учебного заведения.

«Для большинства людей это не проблема, но у людей с ослабленным иммунитетом некоторые виды найденных грибков могут вызывать серьезные инфекции», — предупредили исследователи.

Материал для проведения анализа брали как в мужском туалете, так и в женском. Разнообразие грибков оказалось примерно одинаковым.

Опасность заключается не только в грибках, но и в плесени, которая оказывает влияние на здоровье человека. Часть грибков продемонстрировала устойчивость даже к очень горячей воде.

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