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1 час назад

Врачи обнаружили в ухе пациента множество шевелящихся личинок

Вечерняя Москваиещё 2

Житель Португалии обратился в медицинское учреждение с болью в ухе, врачи обнаружили в его слуховом проходе сотни личинок. Об этом в пятницу, 9 декабря, сообщило британское издание The Mirror.

Врачи нашли в ухе пациента множество шевелящихся личинок
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Пациент жаловался на зуд, кровотечение и боль в слуховом проходе. Специалисты выяснили, что ухо было забито большим количеством живых личинок. Врачи промыли слуховой проход мужчины, а затем удалили паразитов специальными инструментами.

Оказалось, что барабанная перепонка 64-летнего пациента была также повреждена. Врачи диагностировали у мужчины миаз — паразитарную болезнь, вызванную личинками мух в тканях и полостях организма.

Для лечения медики использовали ушные капли с антибиотиками, раствор борной кислоты и пероральные антибиотики. Через несколько дней после первого обращения за медицинской помощью пациент полностью избавился от личинок.

В подмосковных Люберцах врачи достали 12-сантиметрового гельминта из щеки местной жительницы. 51-летняя пациентка обратилась к медикам с жалобами на зуд в щеке. Во время обследования специалисты выявили опухоль. В ходе операции хирурги обнаружили длинного червя, который и был источником дискомфортных ощущений. По словам пациентки, ее недавно укусил комар в лицо.

Предположительно, насекомое было заражено гельминтозом. «Вечерняя Москва» узнала у врача-инфекциониста и паразитолога Валерия Ковалева, где чаще всего в человеческом теле любят селиться паразиты и как от них избавиться.

Новости,Валерий Ковалев,
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