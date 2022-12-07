Врач рассказала о продуктах для профилактики йододефицита

К изменениям в работе щитовидной железы приводят дефицит йода, а также несбалансированное питание, предупреждает эндокринолог Карина Алиметова. Медик рассказала Pravda.Ru, какие продукты уберегут от этого.

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Морепродукты, гречку, пшено, овсянку, фрукты и молоко нужно добавлять в ваш рацион, чтобы избежать йододефицита, отметила врач.

Еще один шаг на пути к здоровью щитовидной железы – отказ от курения, а также переезд в места с благоприятным экологическим и радиационным фоном.

Также эндокринолог предупредила, что хронические заболевания, перенесенные в тяжелой форме инфекционные болезни и бесконтрольный прием препаратов вроде анаболических стероидов могут негативно отразиться на щитовидке.