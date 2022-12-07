Мужчина со 150-летним ржавым трезубцем в шее выжил

«Мы подозревали, что он потерял много крови. Мы извлекли из его тела трезубец миллиметр за миллиметром. К счастью, оказалось, что кровопотеря небольшая, и операция прошла успешно. Осложнений не последовало, и пациенту не потребовалось содержание в отделении реанимации», — рассказал представитель больницы.