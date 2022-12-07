Мужчина со 150-летним ржавым трезубцем в шее выжил

В Индии 32-летний местный житель выжил после того, как ему в шею воткнули 150-летний ржавый трезубец. Об этом сообщает Telegraph India.
Инцидент произошел в городе Кальяни, штат Западная Бенгалия. На мужчину напали его знакомые с 40-сантиметровым ржавым трезубцем и пронзили ему шею, после чего сбежали.
Пострадавшему удалось самостоятельно добраться до больницы. Там ему провели срочную операцию.
«Мы подозревали, что он потерял много крови. Мы извлекли из его тела трезубец миллиметр за миллиметром. К счастью, оказалось, что кровопотеря небольшая, и операция прошла успешно. Осложнений не последовало, и пациенту не потребовалось содержание в отделении реанимации», — рассказал представитель больницы.
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в нападении.
Ранее сообщалось, что в Узбекистане местный житель напоролся на острый кованый забор и насквозь проткнул свои гениталии.