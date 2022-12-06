Кардиохирурги спасли мужчину от 4 опасных заболеваний сердца

Операция длилась более 3 часов.

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В Кировскую областную клиническую больницу в отделение кардиохирургии поступил мужчина в тяжёлом состоянии с декомпенсацией сердечной деятельности. Он жаловался на одышку, частый пульс, отёки на ногах, перебои в работе сердца. Результаты обследования показали несколько патологий: ревматическую болезнь сердца с поражением митрального клапана и ишемическую болезнь, следствием которой стали сложные нарушения ритма, что потребовало проведения операции.

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"В ходе оперативного вмешательства удалось выполнить аортокоронарное шунтирование, произвести протезирование митрального клапана и устранить сложное нарушение ритма – мерцательную аритмию. Операция длилась более 3 часов, два из которых – в условиях искусственного кровообращения", - рассказал заведующий отделением, доктор медицинских наук Олег Дербенёв.

Во время операции использовался один из самых современных высокотехнологичных методов лечения нарушений ритма сердца – радиочастотная абляция эктопического очага в районе лёгочных вен. Суть метода заключается в ведении в кровеносный сосуд гибкого катетера-проводника. Через него подается радиочастотный импульс, который разрушает участок ткани сердца, отвечающий за неправильный ритм.

После кардиохирурги установили пациенту двухкамерный частотно адаптивный кардиостимулятор. Так специалистам удалось избавить пациента от 4 опасных заболеваний. На данный момент мужчина выписан домой и ведёт обычный образ жизни.

Как отметил главный врач КОКБ Вадим Ральников, профессиональный уровень кардиохирургического отделения, оснащение новейшим оборудованием и всеми необходимыми медицинскими изделиями позволяет оказывать помощь пациентам с любыми видами сердечной и сосудистой патологии и круглосуточно выполнять сложнейшие операции на сердце в условиях искусственного кровообращения.

"Благодаря высокому профессионализму коллектива врачей и передовому оборудованию в течение последних 6-7 лет удалось более чем в 2 раза увеличить количество операций на открытом сердце и в 10 раз увеличить количество операций по реваскуляризации миокарда. Наличие специализированной кардиохирургической реанимации, оснащенной по мировым стандартам, позволяет выходить тяжелобольных пациентов и ускорить их выздоровление и социальную адаптацию", – дополнил Вади