Врач предупредила об опасности самостоятельного подбора витаминов

Об опасности самостоятельного подбора витаминов предупредила в разговоре с «Мослентой» врач-гинеколог, специалист эстетической медицины Меланя Маилян. Она подчеркнула, что самостоятельно принимать различные добавки стоит лишь коротким курсом в качестве поддерживающей терапии.