Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
0° в 
USD 61.77EUR 64.99
Войти в почту
2 часа назад

Врач предупредила об опасности самостоятельного подбора витаминов

Мослентаиещё 1

Об опасности самостоятельного подбора витаминов предупредила в разговоре с «Мослентой» врач-гинеколог, специалист эстетической медицины Меланя Маилян. Она подчеркнула, что самостоятельно принимать различные добавки стоит лишь коротким курсом в качестве поддерживающей терапии.

Врач предупредила об опасности самостоятельного подбора витаминов
Фото: МослентаМослента

«Основными симптомами интоксикации витаминами становятся головные боли, головокружение, рвота, тошнота, диарея, крапивница. В зависимости от группы витаминов это состояние протекает по-разному», — рассказала Маилян.

Гипервитаминоз может привести к нарушению свертываемости крови, изменениям в работе кровеносных сосудов и почек, образованию оксалатных камней в почках, пожелтению кожи и другим неприятным симптомам.

«Это редкое, но серьезное заболевание. Необходима консультация врача и лабораторные исследования, чтобы знать, что принимать. Чаще всего передозировку провоцируют жирорастворимые витамины — группа A и D», — заявила гинеколог.

Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители