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1 час назад

Чумаков пояснил, почему выросла заболеваемость гриппом

Вечерняя Москваиещё 1

Заболеваемость гриппом в этом эпидсезоне может подскочить в полтора-два раза, потому что он проиграл конкуренцию коронавирсу за время пандемии. Об этом рассказал главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта доктор биологических наук, профессор Петр Чумаков.

Чумаков пояснил, почему выросла заболеваемость гриппом
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— В течение двух лет до этого эпидемий гриппа не было совсем из-за того, что его вытеснил ковид. За это время у людей сильно снизился коллективный иммунитет, — сказал он в комментарии «360».

Эксперт добавил, что вирусы гриппа меняются каждый год. Из существующих видов ежегодно получается новая комбинация.

Чумаков добавил, что прививаться от гриппа уже поздно. Теперь, чтобы обезопасить себя от заражения, нужно реже посещать многолюдные места, носить маски.

Новости,Петр Чумаков,
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