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3 часа назад

Кардиолог Хачирова предупредила об опасности встречи Нового года в бане

Мария Иглина

Врач-кардиолог Асият Хачирова предупредила об опасности встречи Нового года в бане. Подробностями эксперт поделилась в беседе с радио Sputnik.

Кардиолог предупредила об опасности встречи Нового года в бане
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

По словам эксперт, если встретить праздник в бане, то это может негативно сказываться на сердечно-сосудистой системе и даже привести к инфарктам или инсультам:

"Люди, которые посещают баню раз в год и считают, что это обязательно нужно делать с алкоголем, гарантируют себе сердечно-сосудистые неприятности, даже инфаркт или инсульт могут произойти. За месяц до Нового года взять и подготовить свою сердечно-сосудистую систему к такому стрессу невозможно, это миф. Никаким витамином С или рутином мы не подготовим сосуды к перегрузке. В советские времена для этого закаливались на морозе, но сейчас специалисты говорят, что обливание холодной водой — это не самый бережный способ укрепить сосуды".

Психиатр-нарколог посоветовала отказаться от алкоголя в бане

Эксперт также отметила, что новогодние гуляния в любом месте перегружают организм. А чтобы избежать проблем со здоровьем, потребуется не один год подготовки.

Ранее стало известно, что кишечные бактерии могут сильнее влиять на человека, чем его генетика.

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