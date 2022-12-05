Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+1° в 
USD 61.77EUR 64.99
Войти в почту
1 час назад

В Центре Гамалеи предупредили об опасности свиного гриппа

Lenta.ruиещё 3

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург предупредил в беседе с ТАСС, что свиной грипп поражает легкие по аналогии с дельта-штаммом коронавируса.

В Центре Гамалеи предупредили об опасности свиного гриппа
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам специалиста, вероятность тяжелых легочных осложнений после заражения свиным гриппом в несколько раз выше по сравнению с многими другими вариантами вируса.

«Вероятность тяжелых легочных осложнений, воспалений легких, даже не бактериальной природы, а вирусной природы, при заражении H1N1 кратно вырастает по сравнению со многими другими антигенными вариантами гриппа», — рассказал об опасности гриппа Гинцбург.

Новости,Александр Гинцбург,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители