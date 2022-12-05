В Центре Гамалеи предупредили об опасности свиного гриппа

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург предупредил в беседе с ТАСС , что свиной грипп поражает легкие по аналогии с дельта-штаммом коронавируса.

По словам специалиста, вероятность тяжелых легочных осложнений после заражения свиным гриппом в несколько раз выше по сравнению с многими другими вариантами вируса.