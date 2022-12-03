Кардиолог подтвердил, что от горя можно умереть

Доктор медицинских наук, кардиолог, врач высшей квалификационной категории Айдар Шарафеев рассказал, что на фоне сильного стресса у человека может случиться приступ кардиопатии с летальным исходом.

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Специалист утвердительно ответил на популярный в поисковиках запрос о том, на самом ли деле сердце может не выдержать от горя. Шарафеев пояснил, что синдром «разбитого сердца» (или кардиопатия такацуба) действительно может развиться на фоне очень тяжелого переживания или острого стресса. В верхушке сердца происходит расширение и появляется участок, который не сокращается и не работает.

«Сердце меняет привычную форму, расширяется на верхушке и сужается у основания подобно бутылочному горлышку».

Возникающие при таком состоянии симптомы напоминают признаки инфаркта.

По словам врача, до сих пор неизвестны причины возникновения синдрома «разбитого сердца». Эксперты говорят лишь об основных теориях. Первая говорит о том, что на фоне серьезного стресса случается выраженный спазм артерий сердца. Вторая теория указывает на то, что в основе заболевания лежит нарушение функции мелких сосудов сердца.