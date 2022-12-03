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34 минуты назад

Робот-хирург спас жизнь 61-летнему мужчине

Ferra.ruиещё 1

Робот удалил раковую опухоль из горла 61-летнего мужчины в ходе первой в своём роде операции в Великобритании.

Робот-хирург спас жизнь 61-летнему мужчине
Фото: ferra.ruferra.ru

Хирурги Королевского госпиталя Глостершира использовали робота нового поколения под названием Versius для удаления пятисантиметровой опухоли у пациента. Благодаря роботу можно создать меньшие разрезы при операции.

Машина имеет лёгкую и модульную конструкцию, что позволяет легко перемещать её между операционными. Робот был установлен в госпитале в прошлом году и начал использоваться для лечения верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Он также успешно используется при колоректальных операциях.

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