Мужчинам рассказали, как зимой не застудить «самый важный орган»

Ещё в Древней Греции называли простату, или предстательную железу, вторым сердцем мужчины. И хотя она располагается в месте, мягко говоря, нетипичном для сердца, роль в жизни мужчин она играет огромную. А в холодное время года для этого по-настоящему нежного органа вдвойне опасны сквозняки, ветреная погода и слишком лёгкая одежда, предупредил онколог Владимир Полянский.

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Мужчинам в зимнее время обязательно нужно носить подштанники или утеплённые трусы для сохранения «самого важного органа», заявил в беседе с News.ru Полянский. Дело в том, что простата очень уязвима, особенно при низких температурах, поэтому и надо утепляться.

«Избегайте моржевания, купаний в проруби. После бассейна не выходите сразу на улицу, посидите в помещении», — добавил медик.

Врач обратил внимание, что специфических симптомов застуженной простаты нет, но если мужчина начал испытывать проблемы при мочеиспускании (слишком часто и с трудом), боли в пояснице и паху или озноб, то, возможно, его продуло.

При внезапном появлении нетипичных симптомов лучше сразу обратиться к врачу, а не пытаться прогреться самостоятельно. Ведь простата — достаточно нежный орган, подчеркнул Полянский.