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1 час назад

Врач назвала симптомы, при которых нужно срочно идти к врачу

Газета.Ru

При проблемах с дыханием и резких нарушениях речи необходимо срочно обратиться к врачу, отметила в беседе с Life заместитель главного врача онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Елена Зяблова. Также весомыми поводами посетить медучреждение она назвала тошноту и диарею, длящиеся более суток, температуру выше 38 градусов в течение нескольких дней, а также нарушение ритма сердца и боли в области груди.

Врач назвала симптомы, при которых нужно срочно идти к врачу
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По ее словам, вышеперечисленные факторы могут говорить о серьезных проблемах со здоровьем, которые следует оперативно решить. Специалист добавила, что любые жалобы на самочувствие, возникающие в течение нескольких дней являются поводом для обращения к врачу.

Чтобы предупредить развитие заболевания и заранее его выявить, важно проводить регулярный профилактический осмотр и проходить диспансеризацию, заключила Зяблова.

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