Врач назвала симптомы, при которых нужно срочно идти к врачу

При проблемах с дыханием и резких нарушениях речи необходимо срочно обратиться к врачу, отметила в беседе с Life заместитель главного врача онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Елена Зяблова. Также весомыми поводами посетить медучреждение она назвала тошноту и диарею, длящиеся более суток, температуру выше 38 градусов в течение нескольких дней, а также нарушение ритма сердца и боли в области груди.