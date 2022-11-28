Страховщики назвали традиционные для зимнего сезона травмы

Исследование, которое провело «АльфаСтрахование», показало самые распространённые травмы зимнего сезона. Они были выявлены в ходе анализа данных по договорам страхования несчастных случаев за последние три года.

Фото: Сибмеда Сибмеда

С приходом ноября и первым снегом резко возрастает количество переломов, а в декабре и январе их число ещё больше увеличивается. Переломы в декабре – это, в среднем, 26% от общего числа травм. А после январских праздников – 23% от всех травм приходится на переломы.

В предновогодний период увеличивается число бытовых травм и ожогов. Часто они связаны с какой-то предновогодней активностью – украшением дома гирляндами, электрическими украшениями, использованием пиротехники. Количество таких травм в зимний период – порядка 10% от общего числа.

Зимние виды спорта – также в топе распространённых травм. К самым травмоопасным можно отнести лыжи и хоккей: 24% и 20,6% от общего числа спортивных травм, также проблемы бывают у любителей коньков и сноуборда.

Дети чаще всего получают травмы из-за падения на льду в зимний период (34, 5% от общего числа), а на долю школьных травм приходится 5,4%.