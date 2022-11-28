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1 час назад

Страховщики назвали традиционные для зимнего сезона травмы

Сибмеда

Исследование, которое провело «АльфаСтрахование», показало самые распространённые травмы зимнего сезона. Они были выявлены в ходе анализа данных по договорам страхования несчастных случаев за последние три года.

Страховщики назвали традиционные для зимнего сезона травмы
Фото: СибмедаСибмеда

С приходом ноября и первым снегом резко возрастает количество переломов, а в декабре и январе их число ещё больше увеличивается. Переломы в декабре – это, в среднем, 26% от общего числа травм. А после январских праздников – 23% от всех травм приходится на переломы.

В предновогодний период увеличивается число бытовых травм и ожогов. Часто они связаны с какой-то предновогодней активностью – украшением дома гирляндами, электрическими украшениями, использованием пиротехники. Количество таких травм в зимний период – порядка 10% от общего числа.

Зимние виды спорта – также в топе распространённых травм. К самым травмоопасным можно отнести лыжи и хоккей: 24% и 20,6% от общего числа спортивных травм, также проблемы бывают у любителей коньков и сноуборда.

Дети чаще всего получают травмы из-за падения на льду в зимний период (34, 5% от общего числа), а на долю школьных травм приходится 5,4%.

За три года, следует из сообщения, встречались и особенные случаи, ставшие причиной обращения к врачу. Например, один клиент получил перелом, упав с кровати. Другому из шкафа на голову выпал чемодан. Среди обратившихся по страховому случаю была пара, которая упала с табуретки при развешивании штор.

Новости,Альфастрахование,
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