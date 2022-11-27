Названы восемь признаков, что ваш желчный пузырь барахлит

Желчный пузырь — это склад для хранения желчи, которую производит печень. Она накапливается и при необходимости подаётся для переваривания жиров. Его работа может нарушиться из-за стресса, гормональных расстройств, неправильного питания, алкоголя, беременности и ожирения. В результате у вас может засбоить здоровье, появиться тупая боль, хроническая усталость и даже расстройства пищеварения.
По словам диетолога Руслана Алиева, о том, что у организма проблемы с оттоком желчи, могут говорить несколько признаков. Даже два тревожных симптома — уже весомый повод обратиться ко врачу. К таким относятся:
Но если у вас возникли проблемы, не стоит отчаиваться. Восстановить работу желчного пузыря можно даже без таблеток — организм на это способен сам. Для этого стоит налегать на полезные жиры или белковую пищу. Например, салат, заправленный растительным маслом, или орехи. И вообще, стоит потреблять жиров в 25–30% от суточной нормы. Большую часть из них должны составлять растительные масла, оливки, авокадо, рыба, орехи.
Ни для кого не секрет, что офисная рутина — враг здоровью. Ведь это не только сидячий образ жизни и постоянное облучение от мониторов. Это ещё и место, где вы постоянно гасите аппетит не очень-то полезной едой. А это может нанести серьёзный вред организму. Поэтому лучше выбирать для перекуса творог низкой жирности, кефир, орехи и свежие овощи.