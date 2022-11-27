Названы восемь признаков, что ваш желчный пузырь барахлит

Желчный пузырь — это склад для хранения желчи, которую производит печень. Она накапливается и при необходимости подаётся для переваривания жиров. Его работа может нарушиться из-за стресса, гормональных расстройств, неправильного питания, алкоголя, беременности и ожирения. В результате у вас может засбоить здоровье, появиться тупая боль, хроническая усталость и даже расстройства пищеварения.

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По словам диетолога Руслана Алиева, о том, что у организма проблемы с оттоком желчи, могут говорить несколько признаков. Даже два тревожных симптома — уже весомый повод обратиться ко врачу. К таким относятся:

тупая боль под рёбрами справа;

запоры или понос;

сонливость и хроническая усталость;

кожный зуд;

частая отрыжка;

неприятный запах изо рта;

горечь во рту;

пожелтевшие кожа и белки глаз.

Но если у вас возникли проблемы, не стоит отчаиваться. Восстановить работу желчного пузыря можно даже без таблеток — организм на это способен сам. Для этого стоит налегать на полезные жиры или белковую пищу. Например, салат, заправленный растительным маслом, или орехи. И вообще, стоит потреблять жиров в 25–30% от суточной нормы. Большую часть из них должны составлять растительные масла, оливки, авокадо, рыба, орехи.