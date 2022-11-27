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2 часа назад

Врач назвала возраст, в котором пора менять образ жизни

СОВА

По ее словам, после 40 лет привычки молодости стоит изменить. Организм начинает меняться и нуждается в более бережном отношении.

Врач назвала возраст, в котором пора менять образ жизни
Фото: СОВАСОВА

Черняева отметила:

Как правило, после 40 лет замедляются метаболические процессы, хуже начинают выводиться из организма вредные вещества, идет перестройка тканей, снижается ферментативная активность, хуже вырабатывается инсулин. То есть среднестатистическому человеку после 40 лет надо перестраивать рацион и образ жизни.

С чего начать? Врач посоветовала перестать злоупотреблять вредной пищей и алкоголем, чтобы избежать плохих последствий. Так, у пациентов в этом возрасте может увеличиться вес, хотя рацион они не меняли. Это как раз связано с нарушением метаболизма.

Она добавила:

Хуже начинают усваиваться продукты, то есть мы уже не можем съесть большую порцию жирной пищи, например не можем спокойно сходить на шашлыки, потому что у нас появляются от этого неприятные симптомы, связанные с работой желудочно-кишечного тракта. Мы начинаем ощущать последствия приема алкоголя в виде отечности и головной боли.

По мнению врача-терапевта, если в этом периоде жизни не поменять образ жизни и рацион, то негативных последствий и увеличения веса не избежать.

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