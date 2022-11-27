Врач назвала возраст, в котором пора менять образ жизни

Хуже начинают усваиваться продукты, то есть мы уже не можем съесть большую порцию жирной пищи, например не можем спокойно сходить на шашлыки, потому что у нас появляются от этого неприятные симптомы, связанные с работой желудочно-кишечного тракта. Мы начинаем ощущать последствия приема алкоголя в виде отечности и головной боли.