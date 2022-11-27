Врач назвал основную причину болей в спине

«Остеохондроз, протрузии и грыжи редко становятся причинами болей в спине — разные исследования дают оценку от одного до десяти процентов. В основном же боль в спине вызывается неполадкими с мягкими тканями. Иногда боль в спине может возникать из-за причин, не связанных с опорно-двигательным аппаратом. Например, заболевания почек могут "отдавать" в спину», — пояснил Ушаков.