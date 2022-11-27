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1 час назад

Врач назвал основную причину болей в спине

Ferra.ru

Врач физической и реабилитационной медицины Вячеслав Ушаков рассказал, что в обществе распространено убеждение, будто боль в спине связана с грыжами или остеохондрозом. Однако на самом деле причина чаще всего кроется в мышцах, окружающих позвоночник.

Врач назвал основную причину болей в спине
Фото: Ferra.ruFerra.ru

«Остеохондроз, протрузии и грыжи редко становятся причинами болей в спине — разные исследования дают оценку от одного до десяти процентов. В основном же боль в спине вызывается неполадкими с мягкими тканями. Иногда боль в спине может возникать из-за причин, не связанных с опорно-двигательным аппаратом. Например, заболевания почек могут "отдавать" в спину», — пояснил Ушаков.

Он отметил, что во многих случаях боль проходит сама в течение двух недель. Но есть боль имеет острый характер и не проходит после приёма обезболивающего, есть слабость в ногах, онемение в промежности, какие-то нарушения работы тазовых органов, то необходимо обратиться к врачу и пройти обследование.

Новости,Вячеслав Ушаков,
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