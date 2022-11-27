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1 час назад

Врач дала совет, как не потолстеть зимой

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Врач общей практики Анастасия Жданова рассказала, как бороться с набором веса в холодное время года.

Врач дала совет, как не потолстеть зимой
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Зачастую осенью и зимой повышается аппетит и снижается уровень физической активности, поэтому многие набирают вес», – передают слова врача «Известия».

Она рассказала, что осенью и зимой человек поправляется на 5 %. Это обусловлено физиологическим процессом накопления жировой ткани. Зимой организму не хватает тепла, света и солнца, человек испытывает стресс, и его рацион меняется. Запускаются физиологические процессы, способствующие набору веса.

Недостаток света врач советует компенсировать за счет увеличения яркости электрических источников освещения.

Замедление процессов метаболизма связано с холодами, поэтому важно одеваться по сезону. Для ускорения обмена веществ врач советует гулять на свежем воздухе и заниматься в тренажерном зале.

«В рацион необходимо включить больше белка. Также необходимо включить в рацион много овощей, фруктов и зелени», – добавила Жданова.

В связи с замедлением метаболизма в зимний сезон рекомендуется принимать витамины группы В, витамин D, а также йод и железо: они стимулируют обмен веществ.

Ранее «ФедералПресс» приводил советы по продлению жизни.

Новости,Анастасия Жданова,
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