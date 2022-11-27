Раскрыты опасные последствия недостатка витамина D

«В группе особого риска развития дефицита витамина D — беременные женщины и те, кто кормит грудью, маленькие дети, вегетарианцы и веганы, люди, страдающие хроническими заболеваниями пищеварительной системы, из-за которых витамин из пищи может плохо всасываться и усваиваться», — пояснила врач.

Эксперт уточнила, что распространенное мнение о том, что человек только с помощью питания способен обеспечить себя необходимым количеством витамина D, не верно. Малиновская отметила, что на самом деле таким образом люди получают не более пяти процентов необходимой нормы. Остальное следует «добирать» за счет ультрафиолета, а также витаминных добавок, которые должен назначать врач.