Медики выяснили, как снизить риск подагры в разы

Ученые из Университета Сонгюнгван в Сеуле выяснили, что у мужчин с метаболическим синдромом риск развития подагры может вырасти почти в четыре раза. Исследование опубликовано в журнале Arthritis & Rheumatology.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

В исследовании приняли участие более миллиона мужчин возрасте от 20 до 39 лет, которые прошли три медицинских осмотра. У 18 тысяч пациентов в ходе осмотров была диагностирована подагра. По сравнению с лицами, не имевшими метаболического синдрома, у пациентов с хроническим метаболическим синдромом риск возникновения подагры был почти в четыре раза выше.

Была обнаружена и обратная связь: риск возникновения подагры почти вдвое снижался после избавления от метаболического синдрома. Особенно высокий риск был у лиц с высоким уровнем и наличием абдоминального ожирения. Кроме того, люди в возрасте 20 лет имели более выраженные ассоциации по сравнению с 30-летними.