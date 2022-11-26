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57 минут назад

Медики выяснили, как снизить риск подагры в разы

Газета.Ruиещё 1

Ученые из Университета Сонгюнгван в Сеуле выяснили, что у мужчин с метаболическим синдромом риск развития подагры может вырасти почти в четыре раза. Исследование опубликовано в журнале Arthritis & Rheumatology.

Медики выяснили, как снизить риск подагры в разы
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В исследовании приняли участие более миллиона мужчин возрасте от 20 до 39 лет, которые прошли три медицинских осмотра. У 18 тысяч пациентов в ходе осмотров была диагностирована подагра. По сравнению с лицами, не имевшими метаболического синдрома, у пациентов с хроническим метаболическим синдромом риск возникновения подагры был почти в четыре раза выше.

Была обнаружена и обратная связь: риск возникновения подагры почти вдвое снижался после избавления от метаболического синдрома. Особенно высокий риск был у лиц с высоким уровнем и наличием абдоминального ожирения. Кроме того, люди в возрасте 20 лет имели более выраженные ассоциации по сравнению с 30-летними.

Это первое крупномасштабное исследование, в котором изучается связь между динамикой метаболического синдрома и риском подагры. Результаты показали, что профилактика метаболического синдрома и избавление от него могут значительно снизить риск развития подагры у молодых людей.

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