Ученые доказали, что стресс увеличивает шанс умереть от рака

Так, стрессовая ситуация приводит к тому, что наш организм начинает выделять большое количество гормона кортизола. Когда стресс становится хроническим, происходит постоянная выработка данного гормона.
Симптомы повышенного уровня кортизола могут включать высокое кровяное давление, перепады настроения, раздражительность и другие. Все это изнашивает организм.
Исследователи рассчитали нагрузку, которой подвергается организм при хроническом стрессе. На основе данных участников, их индекса массы тела, артериального давления, уровня холестерина, гемоглобина, альбумина, креатинина и С-реактивного белка (показателя воспаления) они сделали вывод, что хронический стресс увеличивает риск смерти от рака в несколько раз.
Например, у людей, имеющих высокую аллостатическую нагрузку, вероятность умереть от онкологического заболевания в 2,4 раза выше.