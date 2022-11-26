Ученые доказали, что стресс увеличивает шанс умереть от рака

Так, стрессовая ситуация приводит к тому, что наш организм начинает выделять большое количество гормона кортизола. Когда стресс становится хроническим, происходит постоянная выработка данного гормона.

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Симптомы повышенного уровня кортизола могут включать высокое кровяное давление, перепады настроения, раздражительность и другие. Все это изнашивает организм.

Исследователи рассчитали нагрузку, которой подвергается организм при хроническом стрессе. На основе данных участников, их индекса массы тела, артериального давления, уровня холестерина, гемоглобина, альбумина, креатинина и С-реактивного белка (показателя воспаления) они сделали вывод, что хронический стресс увеличивает риск смерти от рака в несколько раз.