После незащищенного секса у женщины началась аллергия на любимую еду мужа

Жительница США приняла аллергию за грозящий бесплодием вагинит после незащищенного секса с мужем. Необычную историю о том, что у женщины после интимного контакта началась реакция на любимую еду супруга, рассказал медицинский журнал Annals of Allergy, Asthma & Immunology.

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В научной работе описывается случай с парой из США, которая пыталась завести ребенка. Каждый раз, когда у супругов случался незащищенный секс, 28-летняя женщина ощущала жжение во влагалище. Неприятные симптомы она приняла за вагинит. Она знала, что заболевание может помешать зачатию ребенка, и решила обратиться к врачу.

Женщина рассказала, что, когда мужчина использовал презервативы, она не испытывала дискомфорта в интимной зоне. Врачи назначили ей комплекс обследований, однако он не выявил проблем со здоровьем. Тогда врачи предположили, что ее организм реагирует на сперму, а точнее — содержащиеся в ней возможные аллергены.

Методом исключения удалось установить, что именно вызывает неприятные ощущения после секса. Для этого из рациона мужчины один за другим убирали продукты, на которые чаще остальных встречается аллергия.

3 процентов взрослого населения в США (4,5 миллиона человек) страдает аллергией на арахис

В итоге выяснили, что у женщины аллергия на арахис и лесные орехи, которые ел ее муж. Врачи посоветовали ему отказаться орехов и только после этого пытаться завести ребенка.