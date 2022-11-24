Москвичам станет доступен новый вид льготных рецептов

Жители Москвы смогут получить льготные электронные рецепты со сроком действия до одного года. Пилотный проект запущен для пациентов городских поликлиник, которые имеют право на получение лекарств бесплатно или со скидкой и нуждаются в длительном курсовом приеме препаратов. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Фото: пресс-служба Комплекса социального развития Москвы пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

По ее словам, новый пилотный проект создан для удобства москвичей. Он избавит пациентов от «десятков тысяч лишних визитов в поликлинику в год», так как им не нужно будет каждый раз продлевать рецепт в медицинском учреждении, а также освободит время врачей, которое они смогут потратить на прием.

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«Теперь врачи смогут выписывать для них льготные электронные рецепты со сроком действия до одного года. Таким образом пациентам больше не придется лишний раз приходить в поликлинику для оформления рецепта на препараты, которые они принимают на постоянной основе. На приеме врач сможет сразу выписать электронный рецепт с указанием графика его обслуживания — раз в месяц или раз в три месяца, а пациент сможет приходить сразу в аптечный пункт при поликлинике или аптеку государственной аптечной сети «Аптеки столицы» и получать необходимые лекарства. Данные о рецептах горожане могут видеть в своих электронных медкартах в разделе «Мои рецепты», а также в инфоматах поликлиник», — сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

Электронные рецепты со сроком до года будут выписываться пациентам, имеющим право на получение лекарств за счет средств городского и федерального бюджета. Длительное курсовое лечение может быть назначено людям с хроническими заболеваниями, к примеру, с эндокринными болезнями, болезнями систем кровообращения, костно-мышечной и дыхательной систем, а также пациентам с высоким риском их развития и проходящим реабилитацию после перенесенных острых заболеваний. При этом длительность лечения и периодичность получения препаратов определяет исключительно лечащий врач.