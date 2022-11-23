Ученые определили, какая вода может быть опасна для организма

Как сообщает китайское издание Sohu, вопреки расхожему мнению кипяченая вода не наносит такой вред организму, который вызывает рак.

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Хлор, находящийся в воде, при кипячении не разлагается, и в цивилизованных странах его концентрация в воде не опасна даже при кипячении. Предельно допустимая концентрация хлора в воде по данным ВОЗ находится на уровне 5 мг на литр.

Если говорить о нитратах, которые при кипячении воды якобы превращаются в канцерогенные вещества, то это тоже не соответствует действительности. Нитраты могут превратиться при кипячении в канцерогенные нитриты, но, чтобы они вызвали рак, нужна их очень большая концентрация в воде.

Издание сообщает, что в 2010 году группа ученых из Хэнъянского педагогического университета провела эксперимент, вскипятив очищенную воду 181 раз. После этого исследование химсостава воды показало, что содержание нитритов в ней не превысило 0,4 миллиграмма на литр, тогда как ВОЗ считает опасной концентрацию свыше 3 миллиграммов.