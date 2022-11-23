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2 часа назад

Ученые определили, какая вода может быть опасна для организма

FBM.ru

Как сообщает китайское издание Sohu, вопреки расхожему мнению кипяченая вода не наносит такой вред организму, который вызывает рак.

Ученые определили, какая вода может быть опасна для организма
Фото: FBM.ruFBM.ru

Хлор, находящийся в воде, при кипячении не разлагается, и в цивилизованных странах его концентрация в воде не опасна даже при кипячении. Предельно допустимая концентрация хлора в воде по данным ВОЗ находится на уровне 5 мг на литр.

Если говорить о нитратах, которые при кипячении воды якобы превращаются в канцерогенные вещества, то это тоже не соответствует действительности. Нитраты могут превратиться при кипячении в канцерогенные нитриты, но, чтобы они вызвали рак, нужна их очень большая концентрация в воде.

Издание сообщает, что в 2010 году группа ученых из Хэнъянского педагогического университета провела эксперимент, вскипятив очищенную воду 181 раз. После этого исследование химсостава воды показало, что содержание нитритов в ней не превысило 0,4 миллиграмма на литр, тогда как ВОЗ считает опасной концентрацию свыше 3 миллиграммов.

Но вода, опасная для здоровья все-таки существует. К ней относится очень горячая вода, длительное употребление которой может вызвать рак пищевода. Также не рекомендуется употреблять кипяток, смешанный с сырой водой, потому что вместе с ней в организм могут попасть опасные бактерии, на которые кипяток не подействует.

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