Как проверить квалификацию врача-блогера

«Нет ничего плохого, когда врач-блогер распространяет общеобразовательный и достоверный контент на тему медицины и здоровья. Но если нужно проконсультироваться со специалистом, то лучше сходить в поликлинику или обратиться к врачу через специальные сервисы и платформы, где докторам сначала нужно подтверждать опыт и квалификацию», - заключила Елена Зяблова.