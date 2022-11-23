Как проверить квалификацию врача-блогера

В социальных сетях обычно быстро раскручиваются аккаунты блогеров, которые дают подписчикам медицинские советы и консультируют по различным вопросам на тему здоровья. Заместитель главврача онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Елена Зяблова объяснила россиянам, как удостовериться в квалификации врача-блогера. Об этом изданию «Вести Подмосковья» сообщила пресс-служба сервиса.
«Некоторые наши соотечественники считают, что врач сегодня может принимать пациентов дистанционно в соцсетях. Также люди думают, что блогер может давать консультации в сфере диетологии, если закончил курсы, а специалисту по питанию достаточно похудеть самому, чтобы помочь другим. Но большинство придерживается мнения, что советы из блогов способны навредить», - отметила Зяблова.
Специалист посоветовала доверять информации в блоге врача в том случае, если его данные получается проверить. Это, например, подтверждение квалификации и опыта работы, место нынешней деятельности. Также стоит учитывать, что профессионалы обычно не рекламируют препараты и не предлагают консультации в личных сообщениях.
«Нет ничего плохого, когда врач-блогер распространяет общеобразовательный и достоверный контент на тему медицины и здоровья. Но если нужно проконсультироваться со специалистом, то лучше сходить в поликлинику или обратиться к врачу через специальные сервисы и платформы, где докторам сначала нужно подтверждать опыт и квалификацию», - заключила Елена Зяблова.